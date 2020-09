Rebic: «Vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato l’anno scorso, vi aspetto a San Siro» (Di domenica 13 settembre 2020) Rebic, l’intervista integrale del Milan all’attaccante croato: le sue parole dal rinnovo del contratto agli obiettivi stagionali Intervistato dai canali tematici del Milan, Ante Rebic ha parlato del rinnovo appena firmato con i rossoneri: «Sono molto felice perché ho firmato con il Milan e ho dimostrato di avere la qualità di poter giocare qui. Anche l’anno scorso quando sono venuto qui ho detto che “non sono un bomber” ma ho fatto 12 gol e spero di farne anche di più quest’anno». NUMERO 12 – «Anche l’anno scorso avrei scelto una tra la 4 e la 12 ma erano occupate, ora la 12 è libera è l’ho presa ma non c’è un vero motivo». IBRA – «Ibra ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020), l’intervista integrale del Milan all’attaccante croato: le sue parole dal rinnovo del contratto agli obiettivi stagionali Intervistato dai canali tematici del Milan, Anteha parlato del rinnovo appena firmato con i rossoneri: «Sono molto felice perché ho firmato con il Milan e ho dimostrato di avere la qualità di poter giocare qui. Anche l’annoquando sono venuto qui ho detto che “non sono un bomber” ma ho fatto 12 gol e spero di farne anche di più quest’anno». NUMERO 12 – «Anche l’annoavrei scelto una tra la 4 e la 12 ma erano occupate, ora la 12 è libera è l’ho presa ma non c’è un vero motivo». IBRA – «Ibra ...

