Pupo | contro il Covid la mia canzone italo russa

Uscirà il 18 settembre in Russia, e successivamente in Italia, una nuova canzone di Pupo, 'Fuori dal gregge', dedicata alla lotta che si sta combattendo contro il coronavirus. Lo ha detto all'ANSA il ...