Psg, Kalimuendo entra a far parte dell’agenzia di Totti – FOTO (Di domenica 13 settembre 2020) Arnaud Kalimuendo, giocatore del Psg e della nazionale francese U20 è entrato a far parte dell’agenzia di Totti Arnaud Kalimuendo, giocatore del PSG e della nazionale francese U20 è entrato a far parte dell’agenzia di Francesco Totti. Questo il messaggio di benvenuto. «Con grande piacere diamo il benvenuto a Arnaud Kalimuendo nella nostra famiglia, calciatore del Psg e della nazionale francese U20. Avanti insieme». View this post on Instagram ⁣ 𝗔𝗥𝗡𝗔𝗨𝗗 𝗞𝗔𝗟𝗜𝗠𝗨𝗘𝗡𝗗𝗢⁣ 🇮🇹⁣⁣ Con grande piacere diamo il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Arnaud, giocatore del Psg e della nazionale francese U20 èto a fardell’agenzia diArnaud, giocatore del PSG e della nazionale francese U20 èto a fardell’agenzia di Francesco. Questo il messaggio di benvenuto. «Con grande piacere diamo il benvenuto a Arnaudnella nostra famiglia, calciatore del Psg e della nazionale francese U20. Avanti insieme». View this post on Instagram ⁣ 𝗔𝗥𝗡𝗔𝗨𝗗 𝗞𝗔𝗟𝗜𝗠𝗨𝗘𝗡𝗗𝗢⁣ 🇮🇹⁣⁣ Con grande piacere diamo il ...

lockon_cc07 : RT @forzaroma: #Totti, l'ultimo colpo è #Kalimuendo del PSG: ha già esordito in Ligue 1 #ASRoma - lockon_cc07 : RT @LAROMA24: Totti, gran colpo per la sua CT10: preso Kalimuendo del PSG (FOTO) #AsRoma - lockon_cc07 : RT @romanewseu: #Totti, #CT10Management presenta il nuovo colpo: arriva #Kalimuendo del #PSG (FOTO) #ASRoma #Romanewseu - zazoomblog : Francesco Totti occhi sul PSG: il giovane Kalimuendo entra nella sua ‘scuderia’ - #Francesco #Totti #occhi… - maurolarochelle : @psbrdx Kalimuendo ha fatto il titolare al centro dell’attacco del PSG nella prima gara giocata dai parigini in Lig… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Kalimuendo PSG, Kalimuendo si affida all'agenzia di Totti TUTTO mercato WEB I 2002 Ruiz e Kalimuendo e il portiere Bulka titolari con il Psg nella partita con il Lens

Il Psg ha iniziato il campionato francese di giovedì, e lo ha fatto perdendo 1-0 contro il Lens. Un risultato che sulla carta può sembrare sorprendente, ma in fondo non è proprio così, anche se il ko ...

Sorpresa PSG contro il Lens: due 2002 in attacco

Arnaud Kalimuendo e Kays Ruiz-Atil guideranno il reparto offensivo del PSG nella prima sfida di Ligue 1 dei vice campioni d'Europa contro il Lens. Archiviata l'amara finale di Champions League contro ...

Il Psg ha iniziato il campionato francese di giovedì, e lo ha fatto perdendo 1-0 contro il Lens. Un risultato che sulla carta può sembrare sorprendente, ma in fondo non è proprio così, anche se il ko ...Arnaud Kalimuendo e Kays Ruiz-Atil guideranno il reparto offensivo del PSG nella prima sfida di Ligue 1 dei vice campioni d'Europa contro il Lens. Archiviata l'amara finale di Champions League contro ...