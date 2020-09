Presunti fondi Lega, spunta una fiduciaria panamense in Svizzera: le novità (Di domenica 13 settembre 2020) Si arricchisce di nuovi capitoli, la “saga” dei Presunti fondi della Lega che, nei giorni passati, ha portato all’arresto di tre commercialisti da tempo Legati alla gestione delle finanze del Carroccio. E, con il passare dei giorni, diventa anche più “esotica”. Stando a fonti giudiziare citate tra gli altri da Repubblica e Fatto Quotidiano, nel corso delle indagini gli inquirenti si sarebbero imbattuti in una fiduciaria panamense con sede in Svizzera. Da questa fiduciaria, sostengono i PM milanesi che si occupano dell’indagine, sarebbero transitati parte dei fondi ottenuti dalla vendita a prezzi gonfiati di un capannone alla Lombardia Film Commission, fondazione no profit della Regione guidata ... Leggi su quifinanza (Di domenica 13 settembre 2020) Si arricchisce di nuovi capitoli, la “saga” deidellache, nei giorni passati, ha portato all’arresto di tre commercialisti da tempoti alla gestione delle finanze del Carroccio. E, con il passare dei giorni, diventa anche più “esotica”. Stando a fonti giudiziare citate tra gli altri da Repubblica e Fatto Quotidiano, nel corso delle indagini gli inquirenti si sarebbero imbattuti in unacon sede in. Da questa, sostengono i PM milanesi che si occupano dell’indagine, sarebbero transitati parte deiottenuti dalla vendita a prezzi gonfiati di un capannone alla Lombardia Film Commission, fondazione no profit della Regione guidata ...

NonnaMaria15 : RT @usato_di_sicuro: @CesareOrtis @CNN Quest'obbligo della maggioranza che campa sul covid ad esasperare la situazione diffondendo notizie… - GabridgetJones : RT @usato_di_sicuro: @CesareOrtis @CNN Quest'obbligo della maggioranza che campa sul covid ad esasperare la situazione diffondendo notizie… - CesareOrtis : RT @usato_di_sicuro: @CesareOrtis @CNN Quest'obbligo della maggioranza che campa sul covid ad esasperare la situazione diffondendo notizie… - usato_di_sicuro : @CesareOrtis @CNN Quest'obbligo della maggioranza che campa sul covid ad esasperare la situazione diffondendo notiz… - Fiorenz17900805 : RT @MediasetTgcom24: Presunti fondi Lega, spunta una fiduciaria panamense in Svizzera | Salvini: 'Non ho motivo per essere preoccupato' #f… -