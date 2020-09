Premio Internazionele “Books for peace” all’apriliano Simone Marchetti per il suo | Alla ricerca della vita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 settembre 2020) Il diciannovenne aprilianoha ricevuto sabato 12 settembre a Roma presso la Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia, nella kermesse internazionale dei “Books for Peace 2020”, organizzato con la collaborazione delle associazioni di 61 nazioni, il“Pax et Salus” dIADPES, la International Académie Diplomatique, per il suo libro “”. Il giovane scrittore pontino ha sfilato sul palco al fianco degli altri premiati tra i quali il famosissimo Paolo Bonolis, l’ex-calciatore Damiano Tommasi, l’attore Sebastiano Somma. Tra i premiati anche i giornalisti Franco Di Mare, direttore RAI 3 e Amedeo Ricucci, giornalista RAI ed ha ...