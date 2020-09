Premier League, ko per il Tottenham: battuto 1-0 dall’Everton (Di domenica 13 settembre 2020) La sfida di Premier League tra l’Everton e il Tottenham si è conclusa con una vittoria di misura per la squadra di Carlo Ancelotti Parte male la nuova stagione di Premier League per il Tottenham. L’Everton di Carlo Ancelotti ha infatti ottenuto una vittoria di misura contro la squadra allenata da José Mourinho. Decisiva la rete messa a segno da Calvert-Lewin al 55′. La sfida tra i due tecnici di carattere mondiale è stata quindi vinta dall’allenatore italiano, con un grande passato sulla panchina del Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) La sfida ditra l’Everton e ilsi è conclusa con una vittoria di misura per la squadra di Carlo Ancelotti Parte male la nuova stagione diper il. L’Everton di Carlo Ancelotti ha infatti ottenuto una vittoria di misura contro la squadra allenata da José Mourinho. Decisiva la rete messa a segno da Calvert-Lewin al 55′. La sfida tra i due tecnici di carattere mondiale è stata quindi vinta dall’allenatore italiano, con un grande passato sulla panchina del Milan. Leggi su Calcionews24.com

