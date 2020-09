Premier League, buona la prima per Liverpool, Newcastle e Arsenal (Di domenica 13 settembre 2020) Entra subito nel vivo la Premier League. Il massimo campionato inglese ha visto nella prima giornata subito i campioni in carica del Liverpool trionfare, con non poche difficoltà, contro la matricola Leeds, tornata in Premier dopo circa 15 anni. Trionfa anche l’Arsenal che si sbarazza del Fulham con tre reti. Ok anche Newcastle e Crystal Palace, vittoriose rispettivamente contro West Ham e Southampton. Il Liverpoo vince a fatica contro il Leeds di Bielsa Un risultato pazzesco, in un match altrettanto pazzesco che ha visto il Liverpool sudare per conquistare i primi tre punti. Il Loco Bielsa non ha di certo voluto non sfruttare l’occasione di far vedere il proprio calcio nel grande palcoscenico di Anfield, nonostante ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 settembre 2020) Entra subito nel vivo la. Il massimo campionato inglese ha visto nellagiornata subito i campioni in carica deltrionfare, con non poche difficoltà, contro la matricola Leeds, tornata indopo circa 15 anni. Trionfa anche l’che si sbarazza del Fulham con tre reti. Ok anchee Crystal Palace, vittoriose rispettivamente contro West Ham e Southampton. Il Liverpoo vince a fatica contro il Leeds di Bielsa Un risultato pazzesco, in un match altrettanto pazzesco che ha visto ilsudare per conquistare i primi tre punti. Il Loco Bielsa non ha di certo voluto non sfruttare l’occasione di far vedere il proprio calcio nel grande palcoscenico di Anfield, nonostante ...

Guillaumemp : Wesley Fofana, che piace anche al #Milan, annuncia la sua decisione all’@lequipe : “Ho accettato l’offerta del Leic… - OptaPaolo : 337 & 587 - Sotto la guida di Antonio Conte, Arturo #Vidal è stato il giocatore con più contrasti vinti in Serie A… - sportli26181512 : Mbappé, chiesta la cessione al Psg nel 2021: in Inghilterra ne sono sicuri: Secondo The Times, il fuoriclasse franc… - blab_live : #PremierLeague, #TOTEVE @SpursOfficial @Everton subito test importante per gli ambiziosi Toffees! Probabili formazi… - Ggferrara : RT @antonio_gaito: La Premier League introduce gli xG nelle grafiche. In Italia non sanno neanche dell’esistenza o del significato ?? https:… -