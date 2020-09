Pierfrancesco Favino trionfa alla Mostra del Cinema: è lui il miglior attore (Di domenica 13 settembre 2020) Successo italiano alla 77° edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il trionfo dell’amatissimo Pierfrancesco Favino. L’attore ha conquistato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile grazie al film Padrenostro, di Claudio Noce. L’attore era atteso ospite della prima puntata di Domenica In per raccontare questo successo. Per cause ignote, però, l’ospitata non ha avuto luogo. Sarà rimandata alla prossima puntata? Pierfrancesco Favino trionfa alla Mostra del Cinema di Venezia Una piccola parte d’Italia è stata rappresentata con successo nel corso della 77° ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 settembre 2020) Successo italiano77° edizione delladeldi Venezia con il trionfo dell’amatissimo. L’ha conquistato la Coppa Volpi per lae interpretazione maschile grazie al film Padrenostro, di Claudio Noce. L’era atteso ospite della prima puntata di Domenica In per raccontare questo successo. Per cause ignote, però, l’ospitata non ha avuto luogo. Sarà rimandataprossima puntata?deldi Venezia Una piccola parte d’Italia è stata rappresentata con successo nel corso della 77° ...

