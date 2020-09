“Piacere di mangiare e sessuale vengono da Dio”. Nel libro-intervista ‘Terrafutura’, il Papa contro il bigottismo nella Chiesa (Di domenica 13 settembre 2020) “Il piacere di mangiare così come il piacere sessuale vengono da Dio”. Ad affermarlo è Papa Francesco nel libro-intervista scritto con il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, intitolato Terrafutura (Giunti). Il volume raccoglie tre dialoghi con Bergoglio sull’ecologia integrale avvenuti dal maggio 2018 al luglio 2020. “La Chiesa – spiega il Papa – ha condannato il piacere inumano, rozzo, volgare, ma al contrario il piacere umano, sobrio, morale lo ha sempre accettato. Il piacere arriva direttamente da Dio, non è cattolico né cristiano né altro, è semplicemente divino. Il piacere di mangiare serve per far sì che mangiando ci si mantenga in buona salute, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) “Il piacere dicosì come il piacereda Dio”. Ad affermarlo èFrancesco nelscritto con il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, intitolato Terrafutura (Giunti). Il volume raccoglie tre dialoghi con Bergoglio sull’ecologia integrale avvenuti dal maggio 2018 al luglio 2020. “La– spiega il– ha condannato il piacere inumano, rozzo, volgare, ma al contrario il piacere umano, sobrio, morale lo ha sempre accettato. Il piacere arriva direttamente da Dio, non è cattolico né cristiano né altro, è semplicemente divino. Il piacere diserve per far sì che mangiando ci si mantenga in buona salute, ...

