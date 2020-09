Photoshop | il best of del ritocchino estivo delle star

Leggi su vanityfair

(Di domenica 13 settembre 2020) L’estate resta la stagione dei fotoritocchi: sui social per molti è ancora troppo forte la tentazione di ricorrere a Photoshop per apparire più magri in costume o per usare come sfondo luoghi in cui in realtà non si è mai stati. Lo sanno bene tante star d’oltreoceano, ma anche vip tutti italiani, che nei mesi appena trascorsi hanno ripetutamente mostrato immagini un po’ troppo insolite per essere naturali, con risultati spesso esilaranti. Nella gallery sopra vedete alcune delle più particolari.