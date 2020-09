Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Il motivo della rottura (Di domenica 13 settembre 2020) Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Le due ex Veline di Striscia la Notizia avevano una bellissima amicizia che si è misteriosamente conclusa ormai un po’ di tempo fa. Nonostante le domande ad entrambe, non si è mai effettivamente capito il reale motivo della rottura. Very Inutil People, ha svelato cosa potrebbe essere... L'articolo Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Il motivo della rottura proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 13 settembre 2020) Perché? Le due ex Veline di Striscia la Notizia avevano una bellissima amicizia che si è misteriosamente conclusa ormai un po’ di tempo fa. Nonostante le domande ad entrambe, non si è mai effettivamente capito il reale. Very Inutil People, ha svelato cosa potrebbe essere... L'articolo Perché? Ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

bhochenesoo : @hvlyjess grazie, c’è mi sta accusando che io sono la causa che non può andarsene fuori, c’è mio papà gli compra la… - blogtivvu : Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Ecco il motivo della rottura tra le ex Veline di St… - teobert86 : @elisabetta_sann @PeaceMusicLovee Si, me li ricordo i geni multati in spiaggia ad Is Arutas perché saccheggiavano i… - LauraPolverix : Elisabetta Gregoraci é uno di quei personaggi tv sottovalutati e poco utililizzati. Peccato, perché potrebbe fare benissimo #verissimo - darveyfeels_ : Per questo #GFVIP, non so perché, ma ho vibes che: Elisabetta Gregoraci —> Rita Rusic Matilde Brandi —> Adriana Vo… -