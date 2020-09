“Per le donne con figli salari costantemente più bassi. Ecco cosa fare perché nella ripresa post Covid non siano le più penalizzate” (Di domenica 13 settembre 2020) A 15 anni dalla nascita di suo figlio, la lavoratrice madre “tipo” ha ancora un salario lordo inferiore del 53% rispetto a quello di una donna senza figli. Conviene partire da questo dato – un figlio come “penalità permanente” che costringe a ridurre le ore e preclude opportunità di carriera – per provare a immaginare quale sarà l’impatto del coronavirus sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. E che cosa si può fare, anche con le risorse del Recovery fund, per portare il loro tasso di occupazione dal 49% attuale al livello del resto d’Europa: sarebbe una svolta per l’intera economia italiana, con un impatto sul prodotto interno lordo stimato da Bloomberg in 88 miliardi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) A 15 anni dalla nascita di suoo, la lavoratrice madre “tipo” ha ancora uno lordo inferiore del 53% rispetto a quello di una donna senza. Conviene partire da questo dato – uno come “penalità permanente” che costringe a ridurre le ore e preclude opportunità di carriera – per provare a immaginare quale sarà l’impatto del coronavirus sulla partecipazione delleal mercato del lavoro. E chesi può, anche con le risorse del Recovery fund, per portare il loro tasso di occupazione dal 49% attuale al livello del resto d’Europa: sarebbe una svolta per l’intera economia italiana, con un impatto sul prodotto interno lordo stimato da Bloomberg in 88 miliardi ...

gennaromigliore : Prosegue il tour elettorale al fianco di @meb . Qui a #Frattamaggiore per Francesco Russo sindaco. Italia Viva: una… - il_pucciarelli : Esempio di come le aziende aiutino soprattutto le donne in questa fase di difficoltà e incertezza, anche per via de… - mariocalabresi : Ha sopportato i soprusi del marito fino a 80 anni, poi durante il lockdown ha deciso di chiamare la polizia. Per la… - AnnaFado : RT @fattoquotidiano: “Per le donne con figli salari costantemente più bassi. Ecco cosa fare perché nella ripresa post Covid non siano le pi… - Dario_VdA : RT @fattoquotidiano: “Per le donne con figli salari costantemente più bassi. Ecco cosa fare perché nella ripresa post Covid non siano le pi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Per donne Salvini contestato a Torre del Greco: fischi e lancio di pomodori Corriere della Sera