“Per favore metti la mascherina” Il clandestino spacca la faccia a una donna (Di domenica 13 settembre 2020) Ha picchiato una donna. Un’operatrice che semplicemente gli chiedeva di indossare la mascherina. Nei guai un africano clandestino. Non era nè un ordine, nè un’imprecazione: c’era un punto interrogativo dietro la frase dell’operatrice: “per favore metti la mascherina”. Ma il clandestino africano non ha accettato quell’affronto e ha spaccato il naso alla donna. E’ successo a Foggia, di fronte alla sede locale della Cgil. La donna, operatrice sanitaria, era in fila in attesa del suo turno dentro l’ufficio. Davanti a lei c’era un cittadino del Mali che aspettava anche lui, con la mascherina abbassata. Viste le distanze ridotte tra i due, la donna ha ... Leggi su chenews (Di domenica 13 settembre 2020) Ha picchiato una. Un’operatrice che semplicemente gli chiedeva di indossare la mascherina. Nei guai un africano. Non era nè un ordine, nè un’imprecazione: c’era un punto interrogativo dietro la frase dell’operatrice: “perla mascherina”. Ma ilafricano non ha accettato quell’affronto e hato il naso alla. E’ successo a Foggia, di fronte alla sede locale della Cgil. La, operatrice sanitaria, era in fila in attesa del suo turno dentro l’ufficio. Davanti a lei c’era un cittadino del Mali che aspettava anche lui, con la mascherina abbassata. Viste le distanze ridotte tra i due, laha ...

