ExPartibus : Pegaso d'Oro al personale della sanità toscana, la premiazione a Massa - - pietro_riccio : Pegaso d'Oro al personale della sanità toscana, la premiazione a Massa - - FirenzePost : Coronavirus: Pegaso d’oro al personale della sanità toscana. Consegna il 14 settembre a Massa -

Ultime Notizie dalla rete : Pegaso Oro

La Nazione

Massa, 13 settembre 2020 - La medaglia d’oro “Pegaso” della Regione sarà conferita al personale della sanità toscana per la competenza e l’impegno profusi durante tutto il periodo della pandemia da Co ...La medaglia d’oro “Pegaso” della Regione sarà conferita al personale della sanità toscana per la competenza e l’impegno profusi durante tutto il periodo della pandemia da Covid 19, dalla prima emergen ...