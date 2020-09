Pd: Zingaretti, ‘saremo in ogni città, gomito a gomito con l’Italia’ (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Saremo in ogni città, gomito a gomito con l’Italia”. Lo ha assicurato il segretario dem Nicola Zingaretti, chiudendo la Festa nazionale dell’Unità a Modena.“Dicono di me che tendo a sopire le polemiche – ha proseguito – è vero, io credo nella forza delle idee e non nel chiasso delle voci scomposte. Insulta chi idee non le ha, mentre la politica è buona se muta i rapporti di forza, non si misura sul tasso insulti. La politica utile alle persone è quella che abbiamo praticato noi, quella che porta a spingere verso la stessa direzione”.L'articolo Pd: Zingaretti, ‘saremo in ogni città, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Saremo incittà,con l’Italia”. Lo ha assicurato il segretario dem Nicola, chiudendo la Festa nazionale dell’Unità a Modena.“Dicono di me che tendo a sopire le polemiche – ha proseguito – è vero, io credo nella forza delle idee e non nel chiasso delle voci scomposte. Insulta chi idee non le ha, mentre la politica è buona se muta i rapporti di forza, non si misura sul tasso insulti. La politica utile alle persone è quella che abbiamo praticato noi, quella che porta a spingere verso la stessa direzione”.L'articolo Pd:, ‘saremo incittà, ...

ClitoRider : RT @SirAlexPlini: Ecco, Zingaretti per esempio sarebbe bene che la mascherina la portasse per tutta la vita. Saremo tutti protetti dai suoi… - SirAlexPlini : Ecco, Zingaretti per esempio sarebbe bene che la mascherina la portasse per tutta la vita. Saremo tutti protetti da… - Ologramma1 : Invito Zingaretti a radunare le sue schiere di accoliti e di scegliere un campo di battaglia, ivi risolvere la disp… - 79_Alessio : RT @romatoday: roma No mask e negazionisti oggi in piazza: 'Saremo migliaia'. Zingaretti e Raggi: 'Rispettate vittime. Fermatevi' https://t… - romatoday : roma No mask e negazionisti oggi in piazza: 'Saremo migliaia'. Zingaretti e Raggi: 'Rispettate vittime. Fermatevi'… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti ‘saremo Roma, la battaglia sul bis di Raggi: Zingaretti a caccia di un candidato Corriere della Sera