Pd | Franceschini | ' Zingaretti indica via per partito e governo' **

IoStocnCROSETTO : RT @CesareOrtis: E mo' chi glielo dice al genio #PD #Ministro del #Turismo #Franceschini? #Statesereni ora arriva il forte rimbalzo di #Gua… - ETogno : RT @CesareOrtis: E mo' chi glielo dice al genio #PD #Ministro del #Turismo #Franceschini? #Statesereni ora arriva il forte rimbalzo di #Gua… - Gio15474822 : La missione del PD è salvare le poltrone ai vari Franceschini and company - TroppoOnta : @janavel7 Uno che la smetta di appecoronarsi ai 5s, e cioè uno che non dia retta a Franceschini. Quando era ancora… - PMurroccu : RT @CesareOrtis: E mo' chi glielo dice al genio #PD #Ministro del #Turismo #Franceschini? #Statesereni ora arriva il forte rimbalzo di #Gua… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Franceschini

Il Tempo

TRENORD, ALTRE CORSE TAGLIATE. LA NOSTRA PROVINCIA ANCORA PENALIZZATA; CORONAVIRUS, È URGENTE INTERVENIRE PER CONCLUDERE NEI TERMINI PREVISTI I CORSI PER GLI OPERATORI SANITARI; Scuola : REGIONE NON V ...E’ bastato nominare Matteo Renzi per far risalire la tensione del Pd. A toccare il nervo scoperto è stato Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia sempre più stretto nei panni di leader locale. E co ...