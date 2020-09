Pavia, bimba positiva al Covid: negativi i tamponi di compagni e insegnanti (Di domenica 13 settembre 2020) Pavia, 13 settembre 2020 - "Tutti i bambini e insegnanti della sezione in cui vi è la bimba di 4 anni risultata positiva , hanno effettuato ieri il tampone e sono risultati tutti negativi ". Lo rende ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 settembre 2020), 13 settembre 2020 - "Tutti i bambini edella sezione in cui vi è ladi 4 anni risultata, hanno effettuato ieri il tampone e sono risultati tutti". Lo rende ...

