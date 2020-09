Pavia | anziano lascia i beni in eredità all’amico E firma la propria condanna a morte

(Di domenica 13 settembre 2020) Nicola Alfano, 48 anni, di Milano, avrebbe ucciso l’amico Bruno Lazzerotti, di 78 anni, per incassare subito la sua eredità. Poi avrebbe messo in scena un incidente stradale. Indaga la Procura di. Avrebbe ucciso l’amico, che lo aveva nominato unico erede, per incassarne al più presto l’eredità, e poi avrebbe simulato un incidente … L'articoloin eredità all’amico. Elaproviene da leggilo.org.

L’Ats di Pavia ha messo in atto un’azione di sorveglianza e tracciamento dei nuovi positivi. “Nella giornata di giovedì 10 settembre, nella tenda adibita presso lo Stadio Fortunati di Pavia sono stati ...Dalle prime ricostruzioni, sembrava un 'normale' incidente stradale. Eppure, c'erano tante cose che non tornavano: come poteva Bruno Lazzerotti, il 78enne milanese morto l'11 giugno 2019, annegare in ...