Paul Schrader: "Martin Scorsese mi ha aiutato a completare il mio nuovo film"

Paul Schrader ha svelato di essersi avvalso della consulenza di colleghi e amici, tra cui Martin Scorsese, per completare il suo nuovo film The Card Counter. Il cineasta, intervistato dal Los Angeles Times, ha descritto così la situazione, partendo dall'interruzione delle riprese a marzo quando mancavano solo cinque giorni alla conclusione: "Ecco cos'è accaduto. Stavo montando. Il mio montatore vive nel New Jersey e l'assistente nel Tennessee, quindi era tutto virtuale. E mancavano quattro scene di dialogo tra i personaggi principali, che non avevo ...

Paul Schrader ha svelato di essersi avvalso della consulenza di colleghi e amici, tra cui Martin Scorsese, per completare il suo nuovo film The Card Counter. Il cineasta, intervistato dal Los Angeles ...

Martin Scorsese amico d'oro: ha aiutato Paul Schrader a finire il suo film in quarantena

The Card Counter di Paul Schrader è uno dei film più attesi dell'anno, ma la quarantena ha messo a dura prova la produzione con Oscar Isaac nei panni di un giocatore d'azzardo ed ex soldato che si pro ...

