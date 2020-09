Parte il Grande Fratello VIP 5 | doppio appuntamento e ingressi scaglionati

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 13 settembre 2020) Si, il palinsesto di Canale 5 si riaccende anche in prima serata e lo farà per due giorni a settimana con ilVIP 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini con Antonella Elia e Pupo nel ruolo di opinionisti, prenderà il via lunedì 14 settembre 2020 e tornerà poi al venerdì per la seconda puntata. Due appuntamenti fissi per tutta la quinta edizione come ha spiegato Signorini nello studio di Verissimo. E non potevano quindi mancare le anticipazioni della prima puntata, in onda appunto domani, 14 settembre 2020 su Canale 5. La prima importante considerazione da fare è che tutti i vip di questa edizione, entreranno, non tutti insieme nella stessa puntata. Vediamo quindi cosa accadrà....