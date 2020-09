Paola Perego Instagram, foto nel mirino degli haters: «Come rovinare un viso bellissimo…» (Di domenica 13 settembre 2020) L’ultimo selfie di Paola Perego su Instagram ha fatto storcere il naso a diversi followers, che hanno accusato la conduttrice di aver ceduto al bisturi, di essersi ‘ritoccata’ troppo. «La mia Brugherio, le mie radici, la mia famiglia», dice la didascalia che accompagna la foto. Uno scatto che ritrae la 54enne lombarda, con addosso una semplice t-shirt bianca e un paio di pantaloni blu, appoggiata alla ringhiera di un balcone. Coda di cavallo, un filo di trucco. Accanto ai like dei soliti affezionati ammiratori, aspre critiche: «Come rovinare un viso bellissimo… ma perché fate questo???», il commento andato per la maggiore in calce al post condiviso qualche ora fa. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di domenica 13 settembre 2020) L’ultimo selfie disuha fatto storcere il naso a diversi followers, che hanno accusato la conduttrice di aver ceduto al bisturi, di essersi ‘ritoccata’ troppo. «La mia Brugherio, le mie radici, la mia famiglia», dice la didascalia che accompagna la. Uno scatto che ritrae la 54enne lombarda, con addosso una semplice t-shirt bianca e un paio di pantaloni blu, appoggiata alla ringhiera di un balcone. Coda di cavallo, un filo di trucco. Accanto ai like dei soliti affezionati ammiratori, aspre critiche: «unbellissimo… ma perché fate questo???», il commento andato per la maggiore in calce al post condiqualche ora fa. leggi anche l’articolo ...

