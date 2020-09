Palermo, i tifosi ambiziosi: “Unico obiettivo la Serie B”. La società rosanero frena: “Ci speriamo, ma non è detto che arrivi già quest’anno” (Di domenica 13 settembre 2020) Accoglienza calda per il Palermo di ritorno da Petralia Sottana con circa 100 ultrà del gruppo “Curva Nord 12”.La compagine di Roberto Boscaglia ha lavorato con straordinaria intensità nel corso del ritiro estivo svolto nel borgo madonita cercando di affinare intesa, sincronismi ed identità tattica in vista del prossimo campionato di Serie C. Il Palermo dispone già di una discreta intelaiatura ma tecnico e dirigenza sono perfettamente consapevoli che urgono almeno quattro innesti di altissima levatura se si vogliono davvero nutrire concrete ambizioni di ulteriore salto di categoria. Il club è conscio che il livello di competitività del campionato che la compagine rosanero si appresta ad affrontare è ben diverso da quello riscontrato in Serie ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 settembre 2020) Accoglienza calda per ildi ritorno da Petralia Sottana con circa 100 ultrà del gruppo “Curva Nord 12”.La compagine di Roberto Boscaglia ha lavorato con straordinaria intensità nel corso del ritiro estivo svolto nel borgo madonita cercando di affinare intesa, sincronismi ed identità tattica in vista del prossimo campionato diC. Ildispone già di una discreta intelaiatura ma tecnico e dirigenza sono perfettamente consapevoli che urgono almeno quattro innesti di altissima levatura se si vogliono davvero nutrire concrete ambizioni di ulteriore salto di categoria. Il club è conscio che il livello di competitività del campionato che la compaginesi appresta ad affrontare è ben diverso da quello riscontrato in...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo tifosi Il Palermo ringrazia i tifosi per l'accoglienza. Il comunicato ForzaPalermo.it Itf junior, il palermitano Piraino e la milanese Jevtovic si aggiudicano il Città di Palermo

Grande spettacolo e una buona cornice di pubblico hanno fatto da sfondo all’ultimo atto del VI Torneo Internazionale Itf junior città di Palermo concluso quest’oggi sui campi di viale del Fante. Gabri ...

I tifosi accolgono il Palermo: "Ogni partita una battaglia"

I tifosi del Palermo stamattina hanno accolto con striscioni e fumogeni i giocatori del Palermo che ritornavano dal ritiro di Petralia per proseguire la preparazione. L'inizio del campionato è previst ...

