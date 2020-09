Otto medici indagati per la morte di un bambino di due anni: gli era stato impiantato il pacemaker al contrario (Di domenica 13 settembre 2020) Francesca Galici Il pm ha chiuso le indagini e Otto medici sono ora a processo per omicidio colposo per la morte di Giacomo, di appena due anni, dopo l'impianto al contrario di un pacemaker a pochi giorni di vita Ci sarebbe un errore medico all'origine della morte del piccolo Giacomo, che si è spento ad appena due anni nel 2018. Per questo motivo gli inquerenti hanno ritenuto di indagare per omicidio colposo Otto medici dell'Ospedale Bambin Gesù. Martedì è prevista la prima udienza nella quale verrà richiesta una perizia per definire con esattezza come sia potuto morire Giacomo e se, come sostiene il pm Daniela Cento, ci siano delle responsabilità mediche specifiche ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 settembre 2020) Francesca Galici Il pm ha chiuso le indagini esono ora a processo per omicidio colposo per ladi Giacomo, di appena due, dopo l'impianto aldi una pochi giorni di vita Ci sarebbe un errore medico all'origine delladel piccolo Giacomo, che si è spento ad appena duenel 2018. Per questo motivo gli inquerenti hanno ritenuto di indagare per omicidio colposodell'Ospedale Bambin Gesù. Martedì è prevista la prima udienza nella quale verrà richiesta una perizia per definire con esattezza come sia potuto morire Giacomo e se, come sostiene il pm Daniela Cento, ci siano delle responsabilità mediche specifiche ...

