Oroscopo Branko – oggi Domenica 13 Settembre 2020 | previsioni segno per segno

Leggi su controcopertina

(Di domenica 13 settembre 2020) Discreto e silenzioso, ildella Vergine domina il Cielo di questa settimana con la Luna nuova. Non cadete in facili valutazioni. Perché la tela delè più complessa di quello che si possa immaginare e non si lascia tanto facilmente racchiudere in una formula. Dietro a una normalità apparente si cela un’inquietudine elettrica, l’incessante ammonimento della perfezione. La donna con la Luna in Vergine ha bisogno di punti di riferimento indispensabili per creare un posto sicuro dove deporre le sue certezze. Ma inseguita dalla sua stessa premura finisce per non prendersi mai una vacanza da se stessa. È troppo acuta e razionale per cedere alle lusinghe della favola, al richiamo dei sogni a occhi aperti. «Conta quello che si fa non quel che si dice» ...