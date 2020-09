Orlando: “Governo? Necessario tagliando per fase nuova. Bonaccini su Renzi? Legittimo, ma proprio ora?” (Di domenica 13 settembre 2020) Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando “Credo che per il governo sia Necessario fare un tagliando per affrontare una fase nuova“, dice il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, intervistato da Maria Latella a Il caffè della domenica su Radio24. “La capacità progettuale del Paese è diminuita e ci troviamo nella situazione di dover spendere 209 miliardi di euro in un Paese che da molto tempo fa tagli”, osserva Orlando. “Non escludo che possa esserci un effetto sull’assetto del governo ma non mi pare questo la cosa più fondamentale”, ha aggiunto Orlando rispondendo a una domanda su un eventuale rimpasto dopo le Regionali. Pd, Orlando: “Bonaccini su Renzi? Legittimo, ... Leggi su tpi (Di domenica 13 settembre 2020) Il vicesegretario del Pd Andrea“Credo che per il governo siafare unper affrontare una“, dice il vicesegretario Pd, Andrea, intervistato da Maria Latella a Il caffè della domenica su Radio24. “La capacità progettuale del Paese è diminuita e ci troviamo nella situazione di dover spendere 209 miliardi di euro in un Paese che da molto tempo fa tagli”, osserva. “Non escludo che possa esserci un effetto sull’assetto del governo ma non mi pare questo la cosa più fondamentale”, ha aggiuntorispondendo a una domanda su un eventuale rimpasto dopo le Regionali. Pd,: “Bonaccini su Renzi? Legittimo, ...

