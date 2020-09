Omofobia | senatore Ruotolo | “Che Paese è questo dove si perde la vita per amore?”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Occorre una legge seria e rigorosa contro l’omotransfobia. Che orrore l’uccisione di Maria Paola Gaglione, 22 anni, avvenuta sulla strada tra Acerra e Caivano, inseguita e speronata in moto dal fratello, perché non accettava la sua relazione con un transgender sembra cronaca da Medioevo. Che‘sila’ per amore? Esi accusa una persona di essere ‘infettata con l’omosessualità‘”. Lo dice ilSandrodel gruppo misto che aggiunge :”Questa ennesima orribile vicenda ci mostra come sulla parità di genere, sui diritti delle persone gay, lesbiche, transessuali dobbiamo tutti ...