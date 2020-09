**Omofobia: Meloni, 'pena esemplare per schifoso assassino Maria Paola'** (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Un pensiero e una preghiera per Maria Paola, strappata alla vita a 20 anni per mano di suo fratello. Tanta la violenza che si cela dietro questa inaccettabile morte: da quella contro gli omosessuali e quella sulle donne. Ma anche quella indegna idea che una donna non possa scegliere per sé stessa e che abbia bisogno del permesso di qualcuno per essere libera". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando la morte di Maria Paola Gaglione, una ragazza di 20 anni uccisa dal fratello che non ne accettava il compagno transessuale. "C'é una violenza atroce che dilaga tra i giovani e che continua a sfociare in simili episodi - incalza Meloni - Un inaccettabile degrado che abbiamo il dovere di arginare al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Un pensiero e una preghiera per, strappata alla vita a 20 anni per mano di suo fratello. Tanta la violenza che si cela dietro questa inaccettabile morte: da quella contro gli omosessuali e quella sulle donne. Ma anche quella indegna idea che una donna non possa scegliere per sé stessa e che abbia bisogno del permesso di qualcuno per essere libera". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, commentando la morte diGaglione, una ragazza di 20 anni uccisa dal fratello che non ne accettava il compagno transessuale. "C'é una violenza atroce che dilaga tra i giovani e che continua a sfociare in simili episodi - incalza- Un inaccettabile degrado che abbiamo il dovere di arginare al ...

TV7Benevento : **Omofobia: Meloni, 'pena esemplare per schifoso assassino Maria Paola'**... - CristianoCatan4 : ma la Meloni come si permette ad aprire bocca sull'omicidio della ragazza innamorata di un ragazzo trans se un mese… - NessiOmero : Eh niente, poi c'è chi vota #salvini e #meloni che chiedono una legge contro l'#eterofobia. #borghi #lega #omofobia - filledesfleurss : Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Simone Pillon: continuate pure a discriminare la comunità lgbt, a sminuire ciò che… - filledesfleurss : @Crispino_V sono in lacrime te lo giuro, è assurdo. Chissà dove andremo a finire, Maria Paola è morta per la sola '… -

Ultime Notizie dalla rete : **Omofobia Meloni **Omofobia: Meloni, 'pena esemplare per schifoso assassino Maria Paola'** Il Tempo Zan: “Legge contro l’omotransfobia per sconfiggere questa destra razzista, per ricostruire l’Italia”

“Legge necessaria per cercare di ricostruire un’Italia che parli di diritti, inclusione, amore, affetto”, ha tuonato il deputato Pd. Sono giorni di dibattiti importanti per Alessandro Zan, deputato Pd ...

Marco Gervasoni, l'Università del Molise invita Elly Schlein

È arrivata la risposta dell'Università degli Studi del Molise alla polemica che ha visto Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea, scagliarsi su Twitter contro Elly Schlein, vicepres ...

“Legge necessaria per cercare di ricostruire un’Italia che parli di diritti, inclusione, amore, affetto”, ha tuonato il deputato Pd. Sono giorni di dibattiti importanti per Alessandro Zan, deputato Pd ...È arrivata la risposta dell'Università degli Studi del Molise alla polemica che ha visto Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea, scagliarsi su Twitter contro Elly Schlein, vicepres ...