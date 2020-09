Omofobia | Leu | ' ora legge omotransfobia | Salvini e Meloni riconoscano emergenza'

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "La tragedia sconvolgente di oggi in Campania con l'assassinio di Maria Paola, colpevole di stare con un 'infetto' come ha confessato il fratello omicida, ci dice quanto ci sia bisogno di unacontro l'". Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "avranno ancora il coraggio - prosegue l'esponente di Leu - di non riconoscere questaa cui la politica deve dare una risposta, subito? Non si può lasciare nessun spazio ai volenti pieni di ignoranza e pregiudizi da una parte - conclude Fratoianni - e dall'altra a degli ipocriti sepolcri imbiancati".