Omicidio Willy | gli accusati chiedono l’isolamento | i motivi

Omicidio Willy, i fratelli Bianchi e Pincarelli chiedono di restare in carcere anche dopo la quarantena per timore di ritorsioni Omicidio Willy, i fratelli Bianchi e Pincarelli, gli imputati accusati del brutale Omicidio avvenuto a Colleferro la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, sono in carcere in isolamento e potrebbero restarci anche oltre quattordici giorni. Secondo le nuove regole anticontagio, infatti, e tre stanno ora trascorrendo la propria detenzione nel carcere romano di Rebibbia in celle singole. Ma c'è il timore di ritorsioni da parte di altri detenuti viste le brutalità dell'Omicidio e pertanto i legali hanno chiesto che l'isolamento per i tre continui anche dopo le due settimane.

