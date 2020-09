Omicidio Colleferro: “Questo non è il Far West, non ci descrivete così” (VIDEO) (Di domenica 13 settembre 2020) Colpiti dalla terribile morte di Willy Monteiro, gli abitanti di Colleferro non vogliono però che si generalizzi: il loro paese non è un luogo di violenza. “Poteva succedere anche a me, a ciascuno di noi. Ma Colleferro non è il far West”: così la pensano in molti tra i residenti del paese laziale dove, nella … L'articolo Omicidio Colleferro: “Questo non è il Far West, non ci descrivete così” (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 13 settembre 2020) Colpiti dalla terribile morte di Willy Monteiro, gli abitanti dinon vogliono però che si generalizzi: il loro paese non è un luogo di violenza. “Poteva succedere anche a me, a ciascuno di noi. Manon è il far”: così la pensano in molti tra i residenti del paese laziale dove, nella … L'articolo: “Questo non è il Far, non cicosì” () proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Il premier Giuseppe Conte ai funerali di #Willy, il giovane assassinato a Colleferro: 'L'Italia è con voi, vi vuole… - fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - petergomezblog : #Colleferro, i 4 arrestati per la morte di #Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili mot… - irritatrix : RT @FrancoBechis: Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - sportli26181512 : Wanda Nara denunciata dal Codacons: 'Basta modelli sbagliati': 'Alla base dell'omicidio di Colleferro ci sono anche… -