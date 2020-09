‘Non ce n’è Coviddi’, Angela Chianello nuova influencer su Instagram: oltre 130mila followers in 24 ore (Di domenica 13 settembre 2020) Angela Chianello – meglio conosciuta come la signora di Mondello del “Non ce n’è Coviddi”, il tormentone trash che ha caratterizzato l’estate italiana 2020 – è sbarcata su Instagram. Il suo nuovo account, aperto poco più di 24 ore fa, ha già superato i 130mila followers. Il popolo del web è letteralmente impazzito per la donna, ormai considerata una sorta di “meme vivente”. In molti, infatti, sosterrebbero che al momento Angela sia più famosa e amata della regina delle influencer, Chiara Ferragni. Dopo la frase “A Mondello non ce n’è Coviddi, non c’è niente!”, pronunciata in diretta durante un’intervista di Pomeriggio Cinque condotto da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 settembre 2020)– meglio conosciuta come la signora di Mondello del “Non ce n’è Coviddi”, il tormentone trash che ha caratterizzato l’estate italiana 2020 – è sbarcata su. Il suo nuovo account, aperto poco più di 24 ore fa, ha già superato i. Il popolo del web è letteralmente impazzito per la donna, ormai considerata una sorta di “meme vivente”. In molti, infatti, sosterrebbero che al momentosia più famosa e amata della regina delle, Chiara Ferragni. Dopo la frase “A Mondello non ce n’è Coviddi, non c’è niente!”, pronunciata in diretta durante un’intervista di Pomeriggio Cinque condotto da ...

