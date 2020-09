“Nomadland”, la vittoria disneyana nella rinascita di Venezia 77 (Di domenica 13 settembre 2020) Nomadland, fonte leganerd.comBenvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Si è conclusa ieri Venezia 77 con la proclamazione dell’atteso “Nomadland” come film vincitore con il Leone d’oro andato alla regista cinese Chloè Zhao. Nessun colpo di scena ma la semplice vittoria del film con la struttura produttiva più potente in proiezione dei prossimi premi Oscar che potrebbero vederlo come protagonista Nomadland, un viaggio nell’America rurale L’esplorazione della America rurale più dura e sconosciuta è al centro della storia di “NomadLand“. Il film più atteso di Venezia 77 porta al lido una storia commovente e vera che la Zhao racconta portando la freschezza della novità. Uno stile registico fresco e genuino fa da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Nomadland, fonte leganerd.comBenvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Si è conclusa ieri77 con la proclamazione dell’atteso “Nomadland” come film vincitore con il Leone d’oro andato alla regista cinese Chloè Zhao. Nessun colpo di scena ma la semplicedel film con la struttura produttiva più potente in proiezione dei prossimi premi Oscar che potrebbero vederlo come protagonista Nomadland, un viaggio nell’America rurale L’esplorazione della America rurale più dura e sconosciuta è al centro della storia di “NomadLand“. Il film più atteso di77 porta al lido una storia commovente e vera che la Zhao racconta portando la freschezza della novità. Uno stile registico fresco e genuino fa da ...

