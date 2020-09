NBA, Lakers in finale di Western Conference (Di domenica 13 settembre 2020) Nella notte NBA i Los Angeles Lakers sconfiggono nuovamente gli Houston Rockets e accedono così alle finali della Western Conference. Attendono adesso la vincente della serie tra Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Los Angeles Lakers – Houston Rockets 119 – 96 LeBron James, #23 dei Los Angeles Lakers, impegnato durante la gara di playoff NBA giocata stanotte dal suo team contro gli Houston Rockets. (Photocredits: Michael Reaves / Getty Images)I Los Angeles Lakers sconfiggono nettamente gli Houston Rockets in gara 5 delle semifinali playoff NBA e accedono così alle Western Conference Finals, chiudendo così la serie col punteggio di 4-1. Gara senza storia, che ha visto i Lakers dominare sin dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Nella notte NBA i Los Angelessconfiggono nuovamente gli Houston Rockets e accedono così alle finali della. Attendono adesso la vincente della serie tra Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Los Angeles– Houston Rockets 119 – 96 LeBron James, #23 dei Los Angeles, impegnato durante la gara di playoff NBA giocata stanotte dal suo team contro gli Houston Rockets. (Photocredits: Michael Reaves / Getty Images)I Los Angelessconfiggono nettamente gli Houston Rockets in gara 5 delle semifinali playoff NBA e accedono così alleFinals, chiudendo così la serie col punteggio di 4-1. Gara senza storia, che ha visto idominare sin dal ...

