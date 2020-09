Napoli | salta l’amichevole con lo Sporting | tre positivi al Covid-19 nel club portoghese

(Di domenica 13 settembre 2020)il test amichevole di stasera traLisbona. La squadra di Gattuso avrebbe dovuto affrontare, a partire dalle 20.30, loma la gara è stata cancellata dopo che tre calciatori dellusitano sono risultatial-19, dopo gli ultimi tamponi. A scopo precauzionale dunque la partita non verrà disputata. Secondo quanto riferisce Repubblica, ilè stato informato dei fatto solo dopo essere atterrato in Portogallo. Foto: TwitterL'articolol’amichevole con lo: treal-19 nelproviene da ...

Sport_Mediaset : +++ Tre positivi nello #Sporting: salta l'amichevole di stasera con il #Napoli +++ #SportMediaset #breakingnews - Paolo18030138 : RT @CalcioFinanza: Tre positivi nello #SportingLisbona, salta l’amichevole con il #Napoli - russotony79 : Salta l’amichevole con lo Sporting: tre positivi al Covid-19 nel club portoghese - sscalcionapoli1 : Salta Sporting Clube-Napoli, positivi tre giocatori del club portoghese #ForzaNapoliSempre - SSCNapoliFeed : Positivi al Covid 3 giocatori dello Sporting Lisbona: salta l’amichevole con il Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli salta

LISBONA - Sporting Lisbona-Napoli non si giocherà. L'amichevole in programma questa sera alle 20,30 è stata annullata all'ultimo momento perché alcuni giocatori del club portoghese, sembra tre, sono r ...Annullata l’amichevole fra lo Sporting Lisbona e il Napoli. Tre calciatori del club portoghese sono risultati positivi al Covid-19. Sporting Lisbona–Napoli non si giocherà. La partita era in programma ...