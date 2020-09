Naomi Osaka vince gli Us Open e festeggia con la maglia per Kobe Bryant. La sua dedica dopo le mascherine contro il razzismo (Di domenica 13 settembre 2020) In prima linea tra gli sportivi al fianco del movimento Black Lives Matter, volto della nuova generazione emergente di tenniste, ma anche grande fan di Kobe Bryant. dopo la vittoria nella finale degli Us Open a New York, Naomi Osaka ha voluto festeggiare proprio indossando la canotta dei Los Angeles Lakers con il numero 8. Su Twitter ha postato la foto di lei con la maglia per Kobe e la coppa al centro del campo: “Ho indossato questa maglia ogni giorno dopo le mie partite. Penso davvero che mi abbia dato forza. Sempre”, è la dedica della campionessa giapponese al campione di basket morto lo scorso 26 gennaio in un incidente in elicottero. I wore this jersey every day ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) In prima linea tra gli sportivi al fianco del movimento Black Lives Matter, volto della nuova generazione emergente di tenniste, ma anche grande fan dila vittoria nella finale degli Usa New York,ha volutore proprio indossando la canotta dei Los Angeles Lakers con il numero 8. Su Twitter ha postato la foto di lei con lapere la coppa al centro del campo: “Ho indossato questaogni giornole mie partite. Penso davvero che mi abbia dato forza. Sempre”, è ladella campionessa giapponese al campione di basket morto lo scorso 26 gennaio in un incidente in elicottero. I wore this jersey every day ...

