Naike Rivelli corpetto stretto e décolleté in vista | fan impazziti

Leggi su chenews

(Di domenica 13 settembre 2020)continua a lasciare tutti i suoi follower senza fiato con i suoi scatti di nudo, ma questa volta ha osato:e décolleté in(fonte foto: GettyImages)Sempre al centro dell’attenzione dei suoi fan e follower,continua a lasciare tutti a bocca aperta grazie ai suoi seducenti scatti di nudo in cui si mostra, molto spesso, con indosso poco o niente, questa volta ha osato davvero:e décolleté in. Forse non tutti lo sanno, ma la nota figlia di Ornella Muti ha esordito a soli 8 anni nel noto film ‘Bonnie e Clyde all’italiana‘ ed in ...