MotoGP, GP San Marino 2020: risultati e classifica tempi del warm-up, Nakagami il più veloce (Di domenica 13 settembre 2020) I risultati del warm-up del Gran Premio di San Marino, sesto appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. E’ Takaaki Nakagami il più veloce nella sessione pre-gara a Misano con i venti minuti mattutini a disposizione, precede Franco Morbidelli e Joan Mir. Valentino Rossi, invece, è lontano dai primi. tempi più bassi rispetto alle qualifiche di ieri, e nettamente: al pomeriggio la temperatura dell’asfalto salirà e alle 14 potremo assistere a una gara incerta. warm-up Gran Premio San Marino 2020 – La classifica tempi Takaaki Nakagami 1.32.781 Franco Morbidelli Joan Mir Alex Rins Francesco Bagnaia Fabio ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Idel-up del Gran Premio di San, sesto appuntamento del Mondialedi. E’ Takaakiil piùnella sessione pre-gara a Misano con i venti minuti mattutini a disposizione, precede Franco Morbidelli e Joan Mir. Valentino Rossi, invece, è lontano dai primi.più bassi rispetto alle qualifiche di ieri, e nettamente: al pomeriggio la temperatura dell’asfalto salirà e alle 14 potremo assistere a una gara incerta.-up Gran Premio San– LaTakaaki1.32.781 Franco Morbidelli Joan Mir Alex Rins Francesco Bagnaia Fabio ...

