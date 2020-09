MotoGp, doppietta italiana a San Marino: trionfa Morbidelli davanti a Bagnaia. Quarto Rossi (Di domenica 13 settembre 2020) Valentino superato da Mir a poche centinaia di metri dal traguardo. In Moto2 altro successo tricolore con Marini, Bezzecchi e Bastianini. Nel Mondiale Dovizioso (7°) nuovo leader Leggi su lastampa (Di domenica 13 settembre 2020) Valentino superato da Mir a poche centinaia di metri dal traguardo. In Moto2 altro successo tricolore con Marini, Bezzecchi e Bastianini. Nel Mondiale Dovizioso (7°) nuovo leader

Noiconsalvini : MORBIDELLI E BAGNAIA: DOPPIETTA ITALIANA IN MOTOGP!!! ???? #SanMarinoGP #MotoGP - RassegnaZampa : #MotoGp Gp Misano, vince Morbidelli su Bagnaia, Rossi quarto: doppietta italiana. Dovizioso leader del Mondiale - TerrinoniL : MotoGp, doppietta italiana a San Marino: trionfa Morbidelli davanti a Bagnaia. Quarto Rossi - moriggi : RT @LegaSalvini: MORBIDELLI E BAGNAIA: DOPPIETTA ITALIANA IN MOTOGP!!! ???? #SanMarinoGP #MotoGP - MicheleFoggetti : Super doppietta italiana in #MotoGp + Super tripletta italiana in #Moto2 ???????? #Morbidelli #Bagnaia -