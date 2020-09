MotoGP | alle 14 il via del GP di San Marino Nakagami il più veloce nel Warm Up

Leggi su newsmondo

(Di domenica 13 settembre 2020), il GP di Sanil piùnelUp. MISANO (RIMINI) –14 il via del GP di San. Maverick Vinales in pole position con Morbidelli e Quartararo in prima fila. 4° Valentino Rossi.il piùnelUp Sorpresa TakaakinelUp dellacon Franco Morbidelli e Joan Mir in scia. Alex Rins, Bagnaia, Quartararo, Zarco, Dovizioso, Marquez e Oliveira a completare la top ten. Qualche problema per le due Yamaha ufficiali. Il poleman Maverick Vinales è undicesimo, quattordicesimo Valentino Rossi. Le altre classi – ...