MotoGp | a Misano storica doppietta italiana | Morbidelli trova la prima vittoria nella classe regina | secondo Bagnaia al rientro

(Di domenica 13 settembre 2020) Grande festa per l'Italia della moto a. Nel Gp di San Marino Francolaindella sua carriera, dopo una gara dominata, con la sua Yamaha Tech 3 in testa dallaall'ultima curva. Con il suo casco con la scritta "uguaglianza", contro il razzismo, a capeggiare fin sul traguardo. Dietro di lui un altro giovane italiano: Peccoaldopo l'infortunio e già velocissimo sulla Ducati Pramac. Terzo posto per Joan Mir, a rovinare la festa a Valentino Rossi, a 41 anni ancora vicinissimo al podio e beffato solo all'ultimo giro.