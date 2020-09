Mostra del Cinema di Venezia, l’ironia di Favino dopo il premio: “Quanto pesa? Tanto…vede che sto sudando”. E fa misurare la coppa alla giornalista (Di domenica 13 settembre 2020) Un premio che “non si aspettava” e che lo rende “molto felice”. Così Pierfrancesco Favino, dopo la vittoria della coppa Volpi come miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia, rispondendo ai giornalisti. “Significa tanto perché venivo qui da studente”, racconta rispondendo (in italiano) alle domande della tv tedesca, dopo aver specificato di “non parlare il tedesco”. “Quanto pesa la coppa? – dice ancora ironizzando – Tanto! Prego, faccia un giro…”. E conclude sorridente: “Vede che sto sudando”. L'articolo Mostra del Cinema di Venezia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Unche “non si aspettava” e che lo rende “molto felice”. Così Pierfrancescola vittoria dellaVolpi come miglior attoredeldi, rispondendo ai giornalisti. “Significa tanto perché venivo qui da studente”, racconta rispondendo (in italiano) alle domande della tv tedesca,aver specificato di “non parlare il tedesco”. “Quantola? – dice ancora ironizzando – Tanto! Prego, faccia un giro…”. E conclude sorridente: “Vede che sto sudando”. L'articolodeldi, ...

