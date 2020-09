Mostra del Cinema di Venezia 2020 | i vincitori Favino miglior attore

Leggi su zon

(Di domenica 13 settembre 2020)deldi: Leone d’oro per lo splendido Nomadland; Pierfrancescopremiato con la Coppa Volpi comeScommessa vinta per la Biennale di: ladeldiè stata un’edizione singolare, organizzata sulla base di misure restrittive nell’era del Covid-19, eppure non ha smarrito la sua magia ed ha segnato la ripartenza del mondo del. Di seguito, l’elenco completo di tutti i premi attribuiti dalla Giuria internazionale presieduta da Cate Blanchett: Elenco completo premi LEONE D’ORO per ilfilm a: NOMADLAND di Chloé Zhao (USA) alla ...