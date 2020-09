Morte Maria Paola, lo sfogo di don Patriciello: “Qui lo Stato non c’è, siamo un ghetto” (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaivano (Na) – “E’ inutile, qui non c’è futuro” così don Maurizio Patriciello, parroco simbolo della Terra dei Fuochi, sfoga tutta la sua rabbia per l’ennesima tragedia registrata nella periferia nord di Napoli. Un dramma che ha portato alla Morte di Maria Paola. Sullo sfondo della sciagura un’area come quella di Caivano e i quartieri napoletani limitrofi dove l’abbandono da parte delle istituzioni non può passare di certo inosservato, e oggi difatti è lo stesso Stato che raccoglie i frutti del mancato lavoro svolto nelle zone più a rischio del Paese. Questo il motivo che oggi ha portato il parroco ad un durissimo sfogo. “Qui al Parco Verde – spiega don ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaivano (Na) – “E’ inutile, qui non c’è futuro” così don Maurizio, parroco simbolo della Terra dei Fuochi, sfoga tutta la sua rabbia per l’ennesima tragedia registrata nella periferia nord di Napoli. Un dramma che ha portato alladi. Sullo sfondo della sciagura un’area come quella di Caivano e i quartieri napoletani limitrofi dove l’abbandono da parte delle istituzioni non può passare di certo inosservato, e oggi difatti è lo stessoche raccoglie i frutti del mancato lavoro svolto nelle zone più a rischio del Paese. Questo il motivo che oggi ha portato il parroco ad un durissimo. “Qui al Parco Verde – spiega don ...

