Morte Maria Paola Gaglione, lo sfogo della mamma di Ciro: 'I figli si accettano come sono, non si uccidono. Vergognati' (Di domenica 13 settembre 2020) ' I figli si accettano come sono, non si uccidono, Vergognati '. È il durissimo sfogo su Facebook della madre di Ciro , all'anagrafe Cira Migliore , 22 anni,, il compagno di Maria Paola Gaglione , la ... Leggi su leggo (Di domenica 13 settembre 2020) ' Isi, non si'. È il durissimosu Facebookmadre di, all'anagrafe Cira Migliore , 22 anni,, il compagno di, la ...

SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - rtl1025 : ?? 'Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata'. Lo ha detto ai carabinieri Michele Antonio Gag… - giornalettismo : Maria Paola Gaglione è morta a #Caivano. Aveva una relazione con un uomo trans, che il fratello non accettava. Qu… - cotrozzi_lisa : RT @cresce_m: BRASILE: Belihna ha assistito la sua padrona, Maria, nella malattia, sino alla morte. Pianse mesi per il dolore fino al punto… - EliBettineschi : RT @amaricord: Al Tg1 servizio sulla morte di Maria Paola, parlano di relazione gay e chiamano il suo compagno Cira. Ma è così difficile us… -