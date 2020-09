Ministro Azzolina | “La mascherina si può tenere anche in classe”

matteosalvinimi : aiutarci a mandare a casa Lucia Azzolina, il peggior ministro della scuola di sempre al quale la Lega presenterà un… - Maurizio_Lupi : Ricevo e condivido la foto di un pacco delle mascherine promesse dal ministro #Azzolina e dal commissario straordin… - AnnalisaChirico : Il ministro Azzolina è il peggior ministro della Repubblica. Si torna a scuola e sono stati consegnati solo 200mila… - germanodefrance : RT @GiancarloDeRisi: Migliaia di banchi accatastati all'esterno per fa posto a quelli ridicoli della #Azzolina. Centinaia di milioni di eur… - catycanni : RT @carettamc11: Il ministro della Distruzione della #scuola #Azzolina indossa una maglietta con scritto 'che fatica la vita da ministro'.… -

Cremonaoggi

Sul ritorno a scuola Speranza chiede di mettere fine a "polemiche inutili" perche' "non è un problema della ministra Azzolina ma di tutti noi". "Abbiamo fatto più che negli altri Paesi europei, ..."Non possiamo immaginare la scuola come era nell'anno predente: siamo ai tempi del coronavirus". Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a Corriere Tv. "Lo so che stiamo chiedendo alle famigli ...