Milano, controlli movida: 2 arresti per spaccio e 22 multe per mancato uso mascherina (Di domenica 13 settembre 2020) Milano, 13 settembre 2020 - Due persone arrestate per possesso di droga e 22 sanzionate per mancato uso delle mascherine . E' il bilancio di una serie di controlli della polizia ieri sera a Milano ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 settembre 2020), 13 settembre 2020 - Due persone arrestate per possesso di droga e 22 sanzionate peruso delle mascherine . E' il bilancio di una serie didella polizia ieri sera a...

AMorelliMilano : Ennesima maxirissa nelle zone della movida a #Milano, bilancio della serata 1 ferito in codice rosso e vari contusi… - SkyTG24 : Coronavirus, a #Milano multati 10 ragazzi perché senza mascherina in metro - LaPiKkO : RT @AMorelliMilano: Ennesima maxirissa nelle zone della movida a #Milano, bilancio della serata 1 ferito in codice rosso e vari contusi, di… - galassimanuela3 : RT @AMorelliMilano: Ennesima maxirissa nelle zone della movida a #Milano, bilancio della serata 1 ferito in codice rosso e vari contusi, di… - damonirella : RT @AMorelliMilano: Ennesima maxirissa nelle zone della movida a #Milano, bilancio della serata 1 ferito in codice rosso e vari contusi, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano controlli Milano, controlli movida: 2 arresti per spaccio e 22 multe per mancato uso mascherina Il Giorno Maxibasket - Vo’ a canestro con gli azzurri Over del basket

(di Mario Natucci). La campanella di inizio attività non suona soltanto per le scuole ma anche per le categorie più anziane del maxibasket, dagli azzurri Over 65 a quelli Over 80, riunite nella associ ...

Alberto Pellai: "Figli senza regole? Il web è il vero pericolo: rischiano di sentirsi onnipotenti"

Secondo il sociologo Frank Furedi, autore di Why Borders Matter, badando più ai diritti che ai doveri dei nostri figli stiamo fallendo nel nostro ruolo di genitori, che dovrebbe essere invece quello d ...

(di Mario Natucci). La campanella di inizio attività non suona soltanto per le scuole ma anche per le categorie più anziane del maxibasket, dagli azzurri Over 65 a quelli Over 80, riunite nella associ ...Secondo il sociologo Frank Furedi, autore di Why Borders Matter, badando più ai diritti che ai doveri dei nostri figli stiamo fallendo nel nostro ruolo di genitori, che dovrebbe essere invece quello d ...