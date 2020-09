Milan, Tonali in conferenza stampa: data, orario e diretta tv e streaming presentazione (Di domenica 13 settembre 2020) Il Milan presenterà ai tifosi e alla stampa il nuovo giocatore Sandro Tonali, annunciato ufficialmente qualche giorno fa. Il classe 2000 nativo di Lodi ha mosso i primi passi da calciatore nella Lombardia Uno, centro tecnico del Milan, e ora vede il cerchio chiudersi. Dopo aver lasciato il Brescia il giovane ha già debuttato coi rossoneri proprio in amichevole contro la sua ex squadra ed è pronto per affrontare la sua prima esperienza in una big. Uno dei migliori interpreti del ruolo verrà finalmente presentato in una conferenza particolare che verrà trasmessa alle ore 13:15 di lunedì 14 settembre: sarà visibile sull’app ufficiale e sulle pagine social del Milan. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Ilpresenterà ai tifosi e allail nuovo giocatore Sandro, annunciato ufficialmente qualche giorno fa. Il classe 2000 nativo di Lodi ha mosso i primi passi da calciatore nella Lombardia Uno, centro tecnico del, e ora vede il cerchio chiudersi. Dopo aver lasciato il Brescia il giovane ha già debuttato coi rossoneri proprio in amichevole contro la sua ex squadra ed è pronto per affrontare la sua prima esperienza in una big. Uno dei migliori interpreti del ruolo verrà finalmente presentato in unaparticolare che verrà trasmessa alle ore 13:15 di lunedì 14 settembre: sarà visibile sull’app ufficiale e sulle pagine social del

