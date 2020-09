Milan Milenkovic, la Fiorentina chiude la porta per il difensore serbo (Di domenica 13 settembre 2020) . Sì a Chiesa, ma il centrale non si muove Chiesa? Sì, può darsi. Nikola Milenkovic però non si tocca. La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al mercato del Milan e alla chiusura definitiva della Fiorentina per il centrale serbo. NO GRAZIE – Il Milan – si legge – ha alzato il pressing per il difensore, ma dalla società viola è arrivato un secco no. Il contratto è in scadenza nel 2022, ma Commisso non vuole venderlo. I rossoneri, intanto, ci provano per Chiesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) . Sì a Chiesa, ma il centrale non si muove Chiesa? Sì, può darsi. Nikolaperò non si tocca. La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al mercato dele alla chiusura definitiva dellaper il centrale. NO GRAZIE – Il– si legge – ha alzato il pressing per il, ma dalla società viola è arrivato un secco no. Il contratto è in scadenza nel 2022, ma Commisso non vuole venderlo. I rossoneri, intanto, ci provano per Chiesa. Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : Secondo la #gds il #Milan continua a chiedere #Milenkovic alla #Fiorentina che ha proposto invece #Chiesa. Valutazi… - Gazzetta_it : Milan, #Paquetà verso Lione e il tesoretto cresce. Ora si punta #Milenkovic con un super prestito - AndreaBricchi77 : Sembra che possano uscire #Krunic, #Paqueta e #Duarte e che il #Milan punti #Soumaré e #Milenkovic (così leggo dai… - Fiorentinanews : '#Milenkovic non ve lo diamo, magari possiamo parlare di #Chiesa': #Milan e #Fiorentina aprono la trattativa per Fe… - sportli26181512 : Gazzetta - Pioli stravede per Milenkovic: il Milan ha pronto il tesoretto: Il Milan punta con decisione su Milenkov… -