Milan, mancano solo Chiesa e Milenkovic per concludere il calciomercato? (Di domenica 13 settembre 2020) Durante questa sessione di calciomercato, il Milan è tra le squadre che più si è rinforzata a testimonianza della volontà dei dirigenti rossoneri di tornare a lottare per un posto in Champions League. Ma a otto giorni dall’inizio del campionato 2020-21 e con ancora tre settimane di calciomercato a disposizione, dove può ancora migliorare la squadra di Pioli? E dove può arrivare? Intanto, dalle parti di Milano continua a piacere terribilmente Federico Chiesa della Fiorentina. Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma – Photo Credit: LaPresse – Jennifer Lorenzini Reparto difensivo del Milan: Milenkovic ultimo pezzo per la difesa? Tra i pali il titolare sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma, e con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Durante questa sessione di, ilè tra le squadre che più si è rinforzata a testimonianza della volontà dei dirigenti rossoneri di tornare a lottare per un posto in Champions League. Ma a otto giorni dall’inizio del campionato 2020-21 e con ancora tre settimane dia disposizione, dove può ancora migliorare la squadra di Pioli? E dove può arrivare? Intanto, dalle parti dio continua a piacere terribilmente Federicodella Fiorentina. Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma – Photo Credit: LaPresse – Jennifer Lorenzini Reparto difensivo delultimo pezzo per la difesa? Tra i pali il titolare sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma, e con ...

Durante questa sessione di calciomercato, il Milan è tra le squadre che più si è rinforzata a testimonianza della volontà dei dirigenti rossoneri di tornare a lottare per un posto in Champions League.

