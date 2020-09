Milan, la carica di Ante Rebic: “Pioli importante per me, voglio fare ancora meglio. Tutto su Ibrahimovic, contro il Bologna…” (Di domenica 13 settembre 2020) Ben quindici realizzazioni in trentasei gare disputate con la maglia del Milan.Il peso specifico di Ante Rebic in seno alla causa della compagine rossonera è inequivocabilmente palesato dai numeri. AttaccAnte dinamico, rapace, prolifico. Vorace nell'attaccare la profondità, letale nei sedici metri, prezioso nel lavoro di sponda ed abile ad aprire varchi utili agli inserimenti dei compagni grazie al suo moto perpetuo. La dirigenza del Milan non ci ha pensato più di tanto, riscattando a titolo definitivo il suo cartellino dall'Eintracht Francoforte e facendo sottoscrivere al calciatore un contratto fino al 2025. Rebic e carico e voglioso di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi con la maglia rossonera, come conferma in un'intervista ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 settembre 2020) Ben quindici realizzazioni in trentasei gare disputate con la maglia del.Il peso specifico diin seno alla causa della compagine rossonera è inequivocabilmente palesato dai numeri. Attaccdinamico, rapace, prolifico. Vorace nell'attaccare la profondità, letale nei sedici metri, prezioso nel lavoro di sponda ed abile ad aprire varchi utili agli inserimenti dei compagni grazie al suo moto perpetuo. La dirigenza delnon ci ha pensato più di tanto, riscattando a titolo definitivo il suo cartellino dall'Eintracht Francoforte e facendo sottoscrivere al calciatore un contratto fino al 2025.e carico eso di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi con la maglia rossonera, come conferma in un'intervista ...

Il croato, acquistato a titolo definitivo dall'Eintracht, ha caricato la squadra ai microfoni di Milan Tv: "Continuiamo a vincere e miglioriamo l'ultima stagione. Io leader? Ci sono già Pioli e Ibra.

